Arca Çorum FK 22. hafta maçında yarın saat 13.30’da Yusuf Ziya Öniş Stad’ında Sarıyer ile karşılaşacak.

Ligde geçtiğimiz hafta küme düşen rakibi Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden kırmızı siyahlılar, Sarıyer maçıyla birlikte seri galibiyetler peşinde.

Devre arasında yaptığı takviyelerle açık ara 1.Lig'in transfer şampiyonu olan kırmızı siyahlılarda gözler yeni transferlerde olacak.

Çorum FK'da Sarıyer maçı öncesi defans hattındaki eksiklikler tek can sıkan nokta oldu. Attamah cezası nedeniyle oynayamazken, Caner ve Kadir kulüpten ayrıldı.

Sinan Osmanoğlu'nun yanında Cemali Sertel'in defans bloğunda görev alması bekleniyor.

Bu hafta içinde Bodrum FK'dan transfer edilen Fredy'nin performansı da taraftarlardan tarafından merakla bekleniyor.