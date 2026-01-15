Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U 13 Ligi'ne katılmayı taahhüt eden kulüplerin teknik toplantı öncesi çekilmemeleri halinde mağdur olacaklarını belirterek kulüpleri uyardı.

U13 Ligi Teknik Toplantısı daha öne duyurulduğu gibi 23 Ocak 2026 Cuma Günü Saat 15.00 de ASKF toplantı salonunda yapılacağını belirten Engin Ayan ‘2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda U13 Liginde Oynamak için Taahhütname veren Kulüplerimizden bu Lige katılmak istemeyen kulüpler 20 Ocak 2026 Salı gününe kadar dilekçelerinizi Futbol İl Temsilciliğine vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde fikstüre dahil olan kulüplerimiz ligden çekilmek istediklerinde Bu Kararını Yönetim Kurulunda karar alarak karar defterinin o sayfasını noter tarafından tasdiklenerek dilekçe ile Futbol İl Temsilciliğine teslim etmeleri gerekecektir.

Hem Noter masrafı, hem de zaman kaybına sebebiyet verecektir. Lig Başladıktan sonra çekilmek isteyen kulüplerimizin talepleri ise karşılanmayacaktır. İki müsabakaya çıkmayan kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu yıl uygulamaya koyduğu kural gereğince 100.000 Tl. ödemek zorunda kalacaktır.

Bu nedenle kulübünüzü maddi zarara uğratmamak ve mağdur etmemek adına U13 Ligine katılmaktan vaz geçmek isteyen kulüplerimizin olayın ciddiyetine varıp 20 Ocak 2026 tarihine kadar lige katılmama dilekçelerini vermeleri gerekmektedir’ dedi.

U 13 Ligine katılacağını taahhüt eden kulüpler : 1. 1907 Gençlik Spor, 2. Alaca Bld. Gençlik Spor, 3. Çorum Anadolu FK, 4. Arca Çorum FK, 5. Çorum Gücü Spor, 6. Çorum İdman Yurdu, 7. Gençerbirliği Spor, 8. Gülabibey Gençlik Spor, 9. Hattuşa Gençlik Spor, 10. Hitit Anadolu Spor, 11. İkbal Spor, 12. İskilip Gücü Spor, 13. Mecitözü Gençlerbirliği Spor, 14. Gençlik Mimar Sinan Spor, 15. Osmancık Kandiber Spor, 16.Sungurlu Belediye Spor, 17. V. Devane Gençlik Spor, 18. Vefa Gençlik Spor