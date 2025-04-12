Ahlatcı Çorum FK ligin 34. hafta maçında yarın saat 19’da evinde Manisa FK ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım play-off potasına yeniden girmek Manisa FK ise düşme potasından çıkmak için mücadele edecek.

Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk iki maçtan galibiyet ile ayrılan ve play-off potasında yükselişe geçen Çorum FK son üç maçından ise beraberlikle ayrılarak play-off potası dışına çıktı.

Hafta içinde maçında Erzurumspor deplasmanından 1-1 beraberlik ve bir puanla dönen kırmızı siyahlı takım üç maçlık galibiyet hasretine yarın evinde kazanarak son vermek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takımda bugünki Manisa FK maçında sarı kart cezalısı Erkan Kaş ve Atakan Akkaynak yarınki maçta forma giyemeyecek.