Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Şanlı Urfaspor’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Keçiören mağlubiyetinin ardından futbolcuların yaptığı açıklama ve antrenmana çıkmama kararı, Teknik Direktör Cihat Arslan’ın destek verilmezse Amedspor maçına çıkmama kararlarının ardından yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Urfaspor yönetimi aldığı olağanüstü karar sonrası 28 Nisan’da ilk toplantı çoğunluk olmaz ise 5 Mayıs’ta ikinci toplantı ile yeni yönetimi belirleyecek. Bu kritik dönemde alınan olağanüstü karar caimada büyük tepki çekti.

Öte yandan dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Türkiye'nin en zengin iş insanları Sıralaması'nda 12'nci sırada yer alan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, takımın kaptanı Hasan Hüseyin Acar ve Teknik Direktör Cihat Arslan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede tüm alacaklarını ödeneceğini Amedspor maçı hazırlıklarına başlanmasını istediği açıklandı.

Akşam saatlerinde ise böyle bir gelişmenin olmadığı ve futbolculara bir ödeme yapılmadığı bu nedenle takımın bireysel çalışma yaparak günü tamamladığı öğrenildi. Sarı yeşilli kulüp bugün evinde oynayacağı Amedspor maçına bu olumsuz şartlarda çıkacak.