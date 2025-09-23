Serikspor bu akşam oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını Ankara’da tamamladı.

Sahası Futbol Federasyonu standartlarına uymadığı için iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Serikspor takımı altıncı haftada Bandırmaspor ile Keçiören Aktepe Stad’ında oynadı.

Cuma günü oynadığı bu maçın ardından Serik’e dönmeyen yeşil beyazlılar bu akşam oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını Ankara’da tamamladı.

Dün akşam saatlerinde Çorum’a gelen Serikspor takımı Çorum FK maçı için otelde kampa girdi.

Bu sezon yükseldiği 1. ligde Rus Teknik adam İlya Berkovskii ile sezona başlayan Serikspor takımı ligdeki son iki maçtır süren galibiyet serisini Çorum’da sürdürmek amacında.