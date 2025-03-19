Ahlatcı Çorum FK U 19 Bölgesel Gelişim Liginde play-of yolundaki kritik maçta konuk ettiği Aksarayspor’u 3-0 yenerek hedefe ulaşmak için önemli bir adım attı.

Grupta 30’ar puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Çorum FK ile Aksarayspor arasındaki maça kırmızı siyahlı takım hızlı başladı ve 3. dakikada tecrübeli ismi Abdullah’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün verdiği moralle oyunda kontrolü elinde bulunduran Çorum FK 36. dakikada Abdullah’ın attığı ikinci golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında kontrollü bir futbol ortaya koyan Çorum FK rakibinin üzerine gelmesini bekledi. Aksarayspor bu bölümde topa sahip olmasına karşın pozisyon bulmakta zorlandı.

Maçın 79. dakikasında Çorum FK adına maçı bitiren isim İsmet oldu ve sahadan 3-0 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım play-off hedefi yolunda önemli bir galibiyet aldı. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet ile 33 puanla ligde yeniden ikinci sıraya yükseldi.