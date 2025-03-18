Teknik Direktör Tuncay Şanlı milli ara nedeni ile takıma dört gün izin verdi.

Keçiörengücü karşısında alınan galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Tuncay Şanlı futbolculara dört gün izin verdi.

Çorum FK cuma günü saat 16’da tesislerde toplanacak ve akşam saat 17’de yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Çorum FK’yı milli aranın ardından iki haftada oynayacağı dört zorlu maç bekliyor.

Arefe günü Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK sonraki hafta sonu evinde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından hafta içinde Erzurumspor deplasmanına gidecek kırmızı siyahlı takım sonraki hafta sonu ise Manisa’yı konuk edecek