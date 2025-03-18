Çorum FK’da Thomas’ın kafasına aldığı darbe ve son antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeni ile Keçiörengücü maçında forma giymediği açıklandı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı basın toplantısında Thomas’ın iki haftadır kadroda olmaması ile ilgili bir soruya ‘Thomas’ın başında bir darbe vardı ama antrenmanlara çıkıyordu ve bu maçta da kendisini oynatmayı düşünüyorduk. Onun takıma ne kadar faydalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama son antrenmanda ayak parmağına aldığı bir darbe nedeni ile MR’ı çekildi. Ayağını basmakta zorlanıyordu o yüzden bugünki maçın kadrosuna almadık’ dedi.

Keçiörengücü maçını üçüncü katta Geraldo ile birlikte izleyen Thomas minik hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.