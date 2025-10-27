Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde yapılmak istenen taş ocağı projesi, bugün köylülerle jandarmayı karşı karşıya getirdi.

Jandarma ekipleri eşliğinde köyde çalışmalar başlarken, köy sakinleri bir araya gelerek tepki gösterdi.

Köylülerin eylemine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da destek verdi.

CHP il Genel Meclisi üyesi Veli Uysal ile birlikte Karakaya köyüne giden Tahtasız, köy sakinleri ile birlikte eylem yaptı.

Sungurlu Karakaya köyündeki taş ocağında mahkeme kararına rağmen jandarma eşliğinde ilk kazmanın vurulduğunu belirten Tahtasız; "Mahkeme kararını tanımayanları Valimize ve milletimize şikayet ediyoruz. Taş ocağı yapımına direnen Kararakaya köylülerine destek olmak için İl Genel Meclisi Grup Başkanvekilimiz Veli Uysal’la birlikte taş ocağı yapılmak istenen bölgedeydik. Sungurlu Karakaya köyünün 50 metre yakınında yapılmak istenen taş ocağı için verilen ÇED olumlu kararına 25 Eylül 2025 tarihinde itiraz edildi. Suyu, havayı, tarım arazilerini katledeceği bilindiği halde bu taş ocağına ÇED olumlu kararı verilmesi tamamen yanlıştır. Bu bölgedeki yaşam korunmalıdır, köylülerimizin feryadı duyulmalıdır. Taş ocağına verilen ÇED olumlu raporuna yapılan itiraz sonucu Hakim, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyeti 25 Kasım’da incelemede bulunacaktı. Ancak mahkeme kararı dahi beklemeden jandarma eşliğinde kepçelerle, dozerlerle bahse konu alanı kazmaya başladılar. Bu ne acele? Bu ne kural tanımazlık? Doğayla birlikte Hukukun bu şekilde katledilmesine neden göz yumuluyor? Sayın valimizden köylümüz adına, milletimiz adına bu kural tanımazlığa karşı bir yaptırım bekliyoruz. 25 Kasım’da bilirkişi heyeti gelene kadar burada hiçbir çalışma olmaması gerekiyor. Köylülerimiz de bizler de mahkeme kararına uyulmasını bekliyoruz. Bu alandaki jandarmalar derhal çekilmeli, çalışmalar durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı