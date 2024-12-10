Pazar günü ligin 16. hafta maçında sahasında Amedspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Manisa FK deplasmanından üç puanla dönerek moral bulan Çorum FK bir günlük iznin ardından dün akşam saat 17.45’de tesislerde yaptığı antrenmanla Amedspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta her hafta olduğu gibi haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Amedspor maçının değerlendirmesini yaptı.

Bu maçta artıları eksileri konusunda futbolculara uyarılarda bulunan Özbalta önlerinde iki maç üst üste evlerinde oynayacakları iki maçın lig hedefleri adına son derece önemli olduğunu belirterek tüm futbolculardan bu iki haftayı çok iyi değerlendirmelerini istedi.

Tüm futbolcuların katıldığı çalışmada yerileme çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Çorum FK Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.