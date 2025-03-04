Ahlatcı Çorum FK ligin 28. hafta maçında yarın sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse, Geraldo ve Ozan dışında tüm futbolcular katıldılar.

Cumartesi günü Iğdır FK deplasmanında oynadığı maçın ardından pazar akşam saatlerinde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım dinlenmeden dün yaptığı antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaptı.

Özbalta bu toplantıda Iğdır FK maçının bir değerlendirmesini yaparak bu maçtaki hatalar konusunda mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım daha sonra haftanın ilk antrenmana tesis sahasında çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra Iğdır maçında 90 dakika forma giyen futbolcular düz koşu yaparak çalışmayı tamamladılar ve dinlenmeye çekildiler.

Iğdır FK maçında forma giymeyenler ve az forma giyenler ise dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma ile günü tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı bugün yapacağı taktik çalışma ile Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesisde kampa girecekler.