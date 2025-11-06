Arca Çorum FK pazar günü sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana hasta Yusuf Erdoğan ile sakatlığı devam eden Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Erokspor maçının değerlendirmesini yaptı. Maçta tespit ettiği eksikler konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulunan Çavuş artık hata yapma lükslerinin kalmadığını belirterek ilk yarının kalan haftalarında minimum puan kaybı yapmaları gerektiğini söyledi.

Çavuş tüm futbolculardan fiziksel olarak kendilerini hazır tummalarını istediği öğrenildi.

Geçen hafta sakatlığı nedeni ile Erokspor maçında forma giyemeyen Pedrinho dün çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken son bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Pedrinho’nun hafta sonu oynanacak Iğdır maçına kadar takımla çalışması ve forma giymesi bekleniyor.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunu ile devam etti.

Çalışmanın son bölümünde ise üç takımlı turnuva oynayan kırmızı siyahlı takımda iki takım yarı sahada minyatür kale maç yaparken diğer takım düz koşu yaptı.

Gol yiyen takımın oyundan çıktığı turnu oldukça çekişmeli geçti.

Kırmızı Siyahlı takım Iğdır FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.