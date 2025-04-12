İsmail Eren Alıcı Küçükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu.

Erkeklerde kürsüye Çorumlu sporcular damga vururken kızlarda ise Çorumlu sporcular kürsüye çıkamadı.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında erkeklerde 26 ilden 134 sporcu mücadele etti. Yapılan eleme maçlarında çeyrek finalde karşılaşan İstanbul DSİspor’dan Akif Emre Bucak’a 3-0 yenilen Çorum Arenaspor’dan Yiğit Hüseyin Subaşı diğer eleme turundan iki Çorumlu rakibine yenerek geldi ve finalde Akif Emre Bucak ile bu kez şampiyonluk için karşılaştı.

Rakibi önünde bu kez oldukça iyi bir performans gösteren ve maçı final setine taşıyan Ahmet Çelik rakibine 3-2 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Üçüncülük ödülünü yine Arenaspor’dan Yiğit Hüseyin Subaşı kazanırken dördünüülüğü ise küçükler en iyilerde birinci olan Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir kazandı.

Ferdi kızlarda ise 29 il ve KKTC’den 129 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda Küçükler en iyiler birincisi Şafaktepespor’dan Ela Su Yönter birinci olurken Fenerbahçe kuhübünden Zeynep Duran ikinci Kastamonu MTSK’dan Belinay Davuş üçüncü Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Emine Aydınay ise dördüncü oldu.

Küçük kızlarda Çorum adına en iyi dereceye Arenaspor’dan Elif Duru Becer 10. olarakalırken aynı kulüpten Derin Mülazım 13. Burcu Asel Tuncer 17. olarak aldı.

Şampiyonada dün çift erkek, çift kız ve karma maçları ile ödüller sahiplerini bulacak. Bugün ve yarın ise kız ve erkekler takım müsabakaları ile devam edecek şampiyona yarın yapılacak takım müsabakaları ile sona erecek ve 14’de düzenlenecek kupa töreni ile şampiyona sona erecek.