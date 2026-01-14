Arca Çorum FK’da ikinci yarı ilk maçları öncesinde indirimli kombine bilet satış kampanyası.

Kırmızı Siyahlı kulübün ikinci yarıda iç sahada oynayacakları maçlarda geçerli olacak indirimli kombine bilet satışı dün öğlen saatlerinde başladı.

İkinci dönem kombine bilet satışında VİP C Özel VİP bölümü için 12,500 lira, VİP A, B ve E tribünler için 5000 lira Kapalı Sol tribün için ise 1750 liradan Merkez Pasolig Yubesi, Passo WEp bitebi veya Paso Mobil Uygulamasından satın alınabilecek.

Çorum FK logolo paso taraftar kart sahiplerine satılacak olan kimbineleri almak isteyenlerin pasolig süesinin 31 Mayıs 2026’ya kadar uzatılması gerektiği belirtildi.

Her taraftar kartı ile bir kombine alınabilecek ve bu kombineler sezon içerisinde en fazla 10 kez transfer edilebilecek.