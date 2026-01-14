Arca Çorum FK ligin ikinci yarının evindeki ilk maçında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmalarına tam kadro olarak çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenman her zaman olduğu gibi tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Burda yapılan ısırma hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım 4x1 rondo hareketlernin ardından dar alanda taktiksel oyun ile çalışmayı devam ettirdi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bu çalışmada gördüğü eksikler üzerinde durdu ve futbolculardan çabuk oynamaları konusunda taleplerde bulundu.

Çorum FK çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun yaparak antrenmanı tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.