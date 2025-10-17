Arca Çorum FK teknik heyet ve futbolcular Çorum Belediyesi Kitap Fuarını gezdi ve çocuklara kitap imzalayarak dağıttılar.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda Çorum Belediyesi tarafından açılan Kitap fuarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile futbolcular Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Kerem Kalafat, Attamach, İbrahim Sehiz ve Ahmet Said Kıvanç ziyaret ettiler.

Bu etkinliğe Çorum FK CEO’su Derya Hırka, Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile birlikte standları gezen ve burdan beğendikleri kitapları alan Çorum FK kafilesi bunla birlikte Çorum Belediyesi tarafından hediye edilen kitaplarla birlikte imza standına geçtiler

. Burda minik hayranlarına beğendikleri kitapları imzalayarak hediye eden Çorum fK futbolcuları teknik heyet ayrıca onların isteklerini kırmadılar ve fotoğraf çektirdiler.