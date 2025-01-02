Trendyol 1. Ligde yerli ve yabancı futbolcuların attığı goller ile yapılan puan sıralamasında Çorum FK birinde zirvede diğerinde ise dipte.

Çorum FK yerli oyuncuların gollerin puanlamasında ligin lideri durumunda.

Kırmızı Siyahlı takım ligdeki gollerinden 13’ünü yerli futbolcular atarken sadece dört golü yabancı futbolcular attılar.

Yerli futbolcuların attığı gollerle puan sıralamasında Çorum FK 32 puanla lider durumda bulunurken İstanbulspor ise 30 puanla ikinci sırada.

Erzurumspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor 28’er puanla sıralanırken Bandırmaspor ve Gençlerbirliği takımları ise 27’şer puanla altıncı ve yedinci sırada bulunuyor.

Bu kategoride son dört sırada ise Şanlı Urfaspor, Ankaragücü, Manisa FK ve Yeni Malatyaspor takımları bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım yabancı futbolcuların attığı goller sonrasındaki puan sıralamasında ise 20 takım arasında 18. sırada bulunuyor. Çorum FK yabancı futbolcuların attığı gollerle kazanılan puan sıralamasında Karagümrük takımı topladığı 34 puanla ilk sırada yer alırken Keçiörengücü takımı ise 33 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ankaragücü takımı 30 puanla üçüncü sırada alırken Manisa FK 28 puanla 4. Iğdır FK ise 27 puanla beşinci sırada yer alıyor. Kocaelispor 26 puanla altıncı sırada yer alırken Ümraniyespor 26 puanla yedinci sırada.

Ligde son dört sıradaki takımlarda ise Gençlerbirliği 15 puanla 17. sırada yer alırken Çorum FK da aynı puanla 18. sırada bulunuyor.

Adanaspor takımı 14 puanla 19. sırada yer alırken Yeni Malatyaspor ise yabancı futbolcusu olmadığı için son sırada bulunuyor.