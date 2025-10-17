Pendiksporlu futbolcu Bekir Karadeniz, Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren diğer takımlara göre mütevazı bir kadroya sahip olmalarına rağmen güç olarak aynı seviyede olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Bekir Karadeniz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımda herkesin birbirini tamamladığını vurgulayan Karadeniz, genç bir takım olmalarından dolayı performanslarını maçın tamamına yayabildiklerini belirtti.

Bekir Karadeniz, Uğur Uçar’ın görev dağılımı ve taraftar desteğinin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Pendikspor’da arkadaşlık bağlarının güçlü olmasının sahada alınan sonuçlara etki ettiğini aktaran Karadeniz, "Biri oynamasa diğeri aynı performansı verebiliyor. Çok güzel maçlar geçiriyoruz, çok dinamik bir takımız. Örneğin Bodrum ve Çorum iyi kadrolar kurdu. Biz daha mütevazı bir takımız ama güç olarak çok farklı bir seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Diğer rakiplere göre, maçın özellikle ilk yarılarından sonra biz daha güçlü oynuyoruz. Bunu ligin tamamına yaymayı planlıyoruz. Maç maç ilerliyoruz, her maç farklı bir havada çıkıyoruz. Takımda herkes çok istekli oynuyor. Her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Şampiyonluk olmazsa en kötü play-off hattında tamamlamayı hedefliyoruz. 9 haftalık periyotta bunu yansıttık ve daha devamının geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.