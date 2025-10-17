Kadınlar Voleybol 2. Ligi temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, Samsunspor maçında yaşadıkları karşısında isyan etti ve ‘Ya biz ligden çekilelim ya da Çorumlu hakemler bizim maçımızı yönetmesin’ dedi.

Önceki gün Osmancık İlçe Spor Salonunda oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından Ümit Gökgöz oldukça isyankar bir açıklama yaptı ve gerek maçın hakemlerine gerekse rakip takım kenar yönetimine büyük tepki gösterdi.

Gökgöz paylaşımında şunları söyledi: ‘Bugün maalesef dolu tribünler önünde bu güzel oyunumuzun sonucu galibiyet paylaşımı yapmak isterdik ama her zamanki kötü niyetli insanlar sağolsun tüm bu güzelliği gölgeledi. Dost sandığımız insanların çıkar uğruna ne hale gelebildiklerini gördük. En çok merak ettiğimiz konu şu. Bu ilimiz hakemlerinin Osmancık düşmanlığı nereden geliyor.

Biz hiçbir Hakeme küfür etmedik kötü söz söylemedik sahada saldırmadık suçumuz günahımız ne çok merak ediyoruz. Kimse cevap verecek versin bu düşmanlığın sebebini. Ne zaman play off için takım yapsak takıma takviye yapsak ilimizden bir hakem çıkıyor ve bunu engelliyor. Gerçekten bu kadar nefret ediyorsanız bırakalım bu işi. Biz deplasmanlarda zaten hakemlerden çok sıkıntı çekiyoruz kendi sahamızda da ayrıcalık istemiyoruz doğruyu gör çal bu kadar. Deplasman hakemi anca bu kadar bizim aleyhimize düdük çalabilirdi.

Rakibin yardımcı antrenörleri maç boyu sahanın içine giriyor yaptırım yok, yardımcı antrenörleri maç boyu gerek bize gerekte bizim Osmancık Belediyespor düşmanı hakemlerimize küfür ediyor sonuç yine devam. Biz itiraz bile etmeden sarı kart yiyoruz güya rakip takıma yaranacaklar ya.

Maçı katlettikten sonra göstermelik adamı dışarı atıyor yersen. Set bitecek 2-1 öne geçeceğiz rakibin elinden top gidiyor bizim hakemler birbirine bakıp görmedim duymadım oynayıp sayıyı yine rakibe veriyor. Yine 3. Setin son sayısı çizgi hakemi sayıyı bize veriyor rakip cümbür cemaat sahaya giriyor yedek oyuncuları yardımcı antrenörleri dahil çizgi hakeminin üzerine yürüyorlar bizim baş hakem ben gördüm aut diye yine rakibe çalışıp seti 28-26 hediye ediyor. Ayıp artık, gerekirse ya biz ligden çekilelim emek vermeyelim ya da Çorumlu hakemler bizim maçımızı yönetmesin.

Bir parantez de rakibimize söylemek istiyoruz yüzümüze dostane davranıp maç kazanmak ekstra sayı almak oyunu soğutmak için karaktersizce küfür etmeyin. Yaşıma başına bakmadan edepten hayadan bi haber yardımcı antrenörlerine umarız gereken tepkiyi gösterebilirler. Son olarak sporcularımıza emekleri ve gösterdikleri mücadeleden ötürü , taraftarlarımıza da maç boyu takımımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz...