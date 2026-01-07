Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14. Grup'ta mücadele eden Çorum Voleybol, 19.hafta maçında, bugün düşmeme mücadelesi veren Bayburt Gençlikspor'u konuk edecek.

12 takımlı grupta, 15 puanla 7.sırada yer alan Çorum Voleybol'la averajla düşme hattının üzerinde yer alan 7 puanlı Bayburt Gençlikspor arasında Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçta Çorum bölgesi hakemlerinden Ayşegül İnce başhakem olarak düdük çalacak.

Saat 15.00'te başlayacak maçta İnce'nin yardımcılığını ise yine Çorum bölgesinden Ömer Karabıdak yapacak.