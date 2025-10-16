Kadınlar Voleybol 3. ligi üçüncü hafta maçında Çorum Voleybol sahasında konuk ettiği Beşikdüzü takımı önünde bir set direnebildi ve 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İlk iki maçlarında bir galibiyet bir mağlubiyet alan iki takım dün Atatürk Spor Salonunda karşılaştı. Maça çok iyi başlayan konuk takım ilk seti 25-13 ikinci seti ise 25-8’lik skorlarla alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette daha iyi bir görüntü veren Çorum Voleybol bu seti 25-19 alarak umutlandı.

Ancak dördüncü sette konuk takım yeniden kontrolü eline aldı ve seti 25-13 maçı da 3-1 alarak haftayı üç puanla kapattı.

Kaptan Elif sakatlandı

Çorum Voleybol kaptan Elif Çağlar, Beşikdüzü maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın dördüncü setinde rakibin smacını karşılaşmak isterken yükselen kaptan Elif Çağlar, bileğini burktu. İlk müdahalenin ardından sedye ile terk eden kaptan Çağlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı

. Başarılı oyuncunun tedavisine hastanede devam edildi.

Kaptan’ın önceki sakatlığının nüksettiği öğrenildi,