Çorum 'un Alaca ilçesinde 161 milyon metreküp su kapasitesine sahip Koçhisar Barajı'nda kullanılabilir su miktarı kuraklık nedeniyle yüzde 0,4'e kadar düştü.

İlçede Büyüköz Çayı üzerine 1995-2002 yılları arasında inşa edilen Koçhisar Barajı, 23 yıldır bölgede geniş bir alanda sulu tarım yapılmasına olanak sağlıyor.

Çorum Belediyesinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü Koçhisar İsale Hattı Projesi ile de barajdan kent merkezine içme suyu taşınıyor.

Tam kapasite dolduğunda yaklaşık 12 kilometrekare alana yayılan barajın su rezervi, son yıllarda yağışların azalmasıyla yüzde 1'in altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan, 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 dönemi yağışlı periyodu kapsayan 2025 su yılı raporuna göre Çorum 'da son 65 yılın en düşük yağış seviyesi kaydedildi.

Baraj suları çekilince eski köy ve kara yolu ortaya çıktı

Kentin önemli su kaynakları arasında yer alan Koçhisar Barajı'nda suların çekilmesiyle, baraj havzasında bulunan Kızılyar köyünün eski yerleşim kalıntıları ve eski Çorum -Yozgat kara yolunun bir bölümü de ortaya çıktı.

Baraj göleti ve suların çekildiği alan, AA muhabirince dronla havadan görüntülendi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AA muhabirine, Koçhisar Barajı'nın ilk olarak sulama amacıyla planlandığını, daha sonra havzası genişletilerek içme suyu kaynağı olarak da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Sulamanın yanı sıra Çorum Belediyesinin yıllık 12 milyon, Alaca Belediyesinin de 3 milyon metreküp suyu Koçhisar Barajı'ndan temin ettiğini belirten Arslan, dolayısıyla Koçhisar Barajı'nın önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.

Barajın bugüne dek hiç tam kapasiteye ulaşamadığını dile getiren Arslan, "İlk su tutulduğunda bu rakama yaklaşılmıştı fakat son yıllarda yaşanan kuraklık su seviyesini ciddi şekilde düşürdü. Bugün itibarıyla suyumuz bayağı azalmış durumda. Aktif olarak kullanılabilir oranı baz alırsak yüzde 0,4 doluluk oranı var. Ancak su alma yapısının alt kısmı içme suyuna uygun olmadığı için bu kısım kullanılamıyor. Kullanılmayan kısmı da eklersek su rezervi yüzde 25. Bunu dikkate almazsak kullanılabilir oran çok düşük, yüzde 0,4 dolaylarında." dedi.

Arslan, Koçhisar Barajı'nın çevredeki köylerle birlikte yaklaşık 250 bin dekar alanda sulu tarım yapılmasına olanak sağladığını vurguladı.

"Kuraklık hem tarımı hem içme suyunu etkiliyor"

Bölgeye 2 yıldır yeterli seviyede kar yağmadığına işaret eden Arslan, "Barajları ve yer altı sularını kar besler normal yağmurla barajlar dolmaz. Çok yoğun kar yağarsa barajlar dolar ve yeraltı suyu zenginleşir. İki senedir yeterli kar yağmadı. Bu nedenle çiftçi yeterli mahsulü alamadı. Kuraklık hem tarımı hem içme suyunu etkiliyor." diye konuştu.

Arslan, kuraklık nedeniyle bazı il ve ilçelerde su kesintilerinin yaşandığını, Alaca'da ihtiyaç halinde farklı kuyulardan içme suyu alabildiklerini anlattı.

"Vatandaşlarımız suyu dikkatli kullanmalı"

Suyun hayati öneme sahip olduğunu ve tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız suyu dikkatli kullanmalı. Su çok değerli ve kuraklıktan dolayı suyumuz kısıtlı. Vatandaşlarımızdan gereksiz su tüketiminden kaçınmalarını, bozuk musluklarını tamir ettirmelerini rica ediyoruz. Kış aylarında donmayı önlemek için muslukların açık bırakılması alışkanlığı var. Bu durum su tüketimini ciddi oranda artırıyor. Bu konuda daha dikkatli olunmasını istiyoruz."