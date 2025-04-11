Emlak Müzayede Çorum'da Akkent Mahallesi Celilkırı mevkiinde 271 milyon 558 bin lira değerindeki arsayı satışa çıkardı.

143 bin 834 metrekare büyüklüğündeki arsa 17 Nisan Perşembe günü saat 10:30'da emlak müzayedenin online sitesinden açık artırma ile gerçekleştirilecek.

Emlak Müzayede ayrıca aynı gün ve saatte Çorum'da 15 arsanın daha satışını yapacak.

Gülabibey Mahallesi'ndeki 10 bin metrekare büyüklüğündeki arsa 141 milyon liradan satışa sunulurken, yine Gülabibey'de 9 bin 661 metrekare büyüklüğündeki arsa 128 milyona satışa çıkarıldı.

Arsaların satışı ile ilgili Emlak Müzayede'den yapılan açıklamada; açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM'in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) IBAN no.lu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı yatırması gerektiği belirtildi.

Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacağı açıklanırken, yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak ifade edildi.

Yüzde 40 peşinatta ise 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacağı dile getirilirken, Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

Vadeli s atışlarda ise peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacağı belirtildi.

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