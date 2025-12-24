DSİ tarafından yürütülen Çorum İçmesuyu Projesi kapsamında merkez isale hattı tamamlandı. Arıtma tesisinin 2026’da hizmete girmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda içme suyu temini, tarımsal sulama ve taşkın koruma projelerini ülke genelinde aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çorum’un uzun yıllardır gündemde olan içme suyu sorununun çözümüne yönelik önemli bir aşama daha tamamlandı.

ÇORUM’UN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

DSİ tarafından yürütülen Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları Projesi kapsamında, Çorum merkez içme suyu isale hattı tamamlandı. Proje ile birlikte kentin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mehmet Akif Balta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında mevcut arıtma tesisinin ikinci kademesi için günlük 60 bin metreküp ham suyu arıtacak bir sistem planlandı. Bu doğrultuda farklı çaplarda 17 kilometreyi aşan çelik boru döşemesi tamamlandı. İçme suyu deposu, pompa istasyonu ve yardımcı yapıların yapımı ise devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

2026’DA HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR

22 Haziran 2023 tarihinde ihalesi yapılan projenin yapım süreci hızla devam ederken, arıtma tesisinin 2026 yılı içerisinde hizmete alınması hedefleniyor. Tesisin devreye girmesiyle birlikte Çorum’un içme suyu altyapısında önemli bir kapasite artışı sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Balta, Çorumlulara müjdeli haberi vererek, “Bu proje ile ilimizde arıtılan içme suyu kapasitesi günlük 60 bin metreküp artacak. Böylece Çorum’un içme suyu ihtiyacı 2055 yılına kadar güvence altına alınmış olacak.” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması, su temininde sürdürülebilirliğin sağlanması ve vatandaşlara sağlıklı, güvenli içme suyunun kesintisiz ulaştırılması hedefleniyor.