Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Vefa İftarı’ programına katıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen programa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Bakan Memişoğlu; "Göreve geldiğimiz günden bugüne sağlık hizmetlerimizi özveri içinde daha da güçlendirmek için Türkiye’yi dolaşıyoruz. Milletimizin hayır duasına mazhar oluyoruz. Sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştiren AK Parti iktidarımız döneminde bizlere milletimizin güvenine layık olmayı, emanete sahip çıkmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun. Millet sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 23 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla durmak yok, yola devam dedik. Milletimize verdiğimiz bu sözü dilimiden, aklımızdan ve gönlümüzden eksik etmedik. Şimdi, sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimizle inşallah daha ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye yolunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, küresel sağlıkta lider Türkiye hedefine ilerleyeceğiz" dedi.

Çorum’da bugüne kadar 8 milyar 550 milyon tutarında sağlık yatırımı gerçekleştirdiklerini aktaran Memişoğlu; “Birinci, ikinci ve üçüncü basamak hasta yatak kapasitesini bin 730’a yükselttik. İl ve ilçe hastaneleri, aile ve toplum sağlık merkezleri, 112 istasyonları olmak üzere toplam 33 sağlık tesisini Çorum’a kazandırdık. 81 ilimizde 137 aile diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün de Çorum’da yeni diş ve ağız sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu’nun isminin yaşatılacağı bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Bu emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.