Çorum Valiliği 2026 yılı içinde Çorum’da yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarını açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi hükümleri gereğince; 2026 yılı içerisinde İlimizde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı olarak;

1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanı; İnönü caddesinin Hürriyet 4.sokak köşesi ile karşıda bulunan Kubbeli Caddesi (cadde açık kalacak) girişi, İnönü caddesi devamı Hıdırlık sokak ve karşısındaki Haritacı Osman bey sokağıyla kesiştiği bölge arasında kalan kısım, yürüyüş güzergâhı; toplanma alanından başlayarak İnönü Caddesi takip edilerek Abide Kavşağına kadar olan kısmı,toplantı alanı; İnönü caddesinin Anitta Otel giriş kapısı önü ve cadde devamı Akşemseddin ve Fevzi Çakmak Caddeleri açık kalacak şekilde caddenin kesiştiği kısımdan Cengiz Topel ve İnönü Caddesine doğru İstiklal Şehitleri Anıtı, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi bahçe duvarı ve Anıtevler 1. sokak açık kalmak üzere İnönü Caddesi ile birleştiği alan olan Abide Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Ankara Yolu Tuzcular Kavşağı, Fevzi Çakmak ve Akşemsettin Caddeleri, 2 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanı; Fatih Caddesi ile Albayrak Caddesi ve Eşref Hoca Caddesinin kesiştiği kavşağın, yürüyüş güzergâhı; toplanma alanından başlayarak Fatih Caddesini takiben Hamit Kaplan Caddesi yıkılan Şehir Stadyumu sınırını takiben Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi önüne kadar olan kısmı, toplantı alanı; Hamit Kaplan Caddesi yıkılan Şehir Stadyum sınırını takiben, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi karşısı Devlet Tiyatro Salonu önü ile Stad Sokak ve Bayındır Sokak arasında kalan kısım olan Devlet Tiyatro Salonu önü, dağılma yönleri; Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayındır ve Stad Sokaklar

3 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma alanı; Kıbrıs Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde açık kalacak şekilde Bahçelievler Polis Lokali önü ve karşısında bulunan Kız Meslek Lisesi arası ile Bahabey Caddesinin Gazi Caddesiyle kesiştiği kısım Pir Baba parkı önü, yürüyüş güzergahı; toplanma alanı olan Pir Baba Parkı önünden başlayıp, toplantı alanı olan (Saat Kulesi) Hürriyet Meydanı arasında kalan Gazi Caddesi, toplantı alanı; Çorum Belediyesine ait bina önünden Gazi 2. Sokak ile karşısında bulunan Gazi 1. Sokağın Gazi Caddesi ile bağlantı başlangıcından Saat Kulesine doğru, PTT binası önü ve Hürriyet Parkının bariyerlerle bölünerek Osmancık Caddesi ile birleşimi, Hürriyet Caddesi ve Hamit Cami sokak girişi Saat Kulesi istikameti ile karşısında bulunan Eğridere Caddesi ve Gazi Caddesi istikameti Çorum Belediyesine ait bina önüyle birleşiminden meydana gelen kısım olan (Saat Kulesi) Hürriyet Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi, Gazi 2. , 3. ve 4. Sokaklar, Eğridere Sokak, Hamit Camii Sokak ve Hürriyet Parkı istikametleri,

4 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı: Düvenci Beldesi: Toplanma alanı; Çorum Caddesi üzerinde bulunan, Eyüp Sultan Caddesine dönecek kavşak olup, yürüyüş güzergahı; toplanma alanı ile toplantı alanı arasında kalan Çorum Caddesinin takip edilerek Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasındaki belediye binası ile cami arasında kalan Belde Meydanına kadar olan kısmı, toplantı alanı; Düvenci Belde Meydanı, dağılma yönleri; Çorum Caddesi, Gazi Osman Caddesi, Bağdat Caddesi, Şehit Abdullah Gödek Caddesi, Mevlana Caddesi, olarak belirlenmiştir.”