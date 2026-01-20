Çorum'da 2025 yılı Aralık ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 31,6 artarak 1 549 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu.

1 549 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,6'sı Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 37. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 44 bin 155 konut satışı ve %17,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 23 bin 376 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 13 bin 862 konut satışı ve %5,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 172 ile Ardahan, 228 ile Hakkari ve 285 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %77,5 artarak 213 olarak gerçekleşti

Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 916 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sırada yer aldı.

İpotekli konut satışının en az olduğu iller 9 konut ile Bayburt, 10 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan oldu.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %26,4 artarak 1 336 olarak gerçekleşti Çorum'da diğer satış türleri sonucunda 1 336 konut el değiştirdi.

Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %88,6'dır. Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 37. sırada yer aldı.

Diğer konut satışlarında İstanbul 38 bin 239 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Ankara 20 bin 4 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 11 bin 949 konut satışı ile İzmir izledi.

Diğer konut satışının en az olduğu il 160 konut ile Ardahan oldu.

Çorum'da 1 549 konut satışının, 765'i ilk satış, 784'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 254 bin 777 konut satışının 96 bin 690'1 (%38,0) ilk satış, 158 bin 87’si ise (%62,0) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

