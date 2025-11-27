Çorum 'un Sungurlu ilçesinde kurt sürüsünün saldırdığı 30 küçükbaş hayvan ve 1 köpek öldü, 10 küçükbaş hayvan yaralandı.

Güvendik köyü kırsalında Nuri Yazgı, Hüseyin Batak ve Recep Yanız'a ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye, öğle saatlerinde kurt sürüsü saldırdı.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan kontrolde, 30 küçükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü, 10 küçükbaş hayvanın da yaralandığı belirlendi.

Yaralı küçükbaş hayvanlar, tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Sürüdeki diğer küçükbaş hayvanlar ise köydeki ağıla taşındı.