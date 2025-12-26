Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölgede hava sıcaklığının 26 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Çorum’da ise en düşük hava sıcaklığının -6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bölge genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, “Yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği

bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 02 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının şöyle olacağı tahmin ediliyor: Samsun: 2, Sinop: 3,

Ordu: 3, Kastamonu: -5, Çorum: -6, Amasya: -3. Tokat: -4 derece”