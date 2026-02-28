Vali Ali Çalgan eşi Halide Çalgan ile birlikte Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden koruyucu aileye misafir oldu.



Koruyucu aileliğin, sevgi ve merhametle yoğrulmuş ulvi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, misafir oldukları Büyükkaragöz çiftini ve tüm koruyucu aileleri, toplumun en değerli hazinesi olan çocuklara şefkat dolu kapılarını açarak gösterdikleri duyarlılık ve fedakârlık için tebrik etti.



Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da yer aldı.

Muhabir: Atila Çiğdem