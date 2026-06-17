Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Boztepe köyünde yılın ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programına Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Zekeriyya Denden, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz Ömer Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Duran Çulhaoğlu ile Uğurludağ İlçe Müdürü Hüseyin Erdem Nortcu katıldı.

Hasat alanında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Düzgün yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üreticilerle sohbet ederek bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunan Kaymakam Düzgün, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Program kapsamında gerçekleştirilen ilk arpa hasat çalışmaları yerinde incelenirken, üreticilerin emek ve gayretlerinin ülkemiz tarımına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.