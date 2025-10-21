Biathle-Triathle Milli takım seçmesinde başarıyı olan dört Çorumlu sporcu bu branşta Çorum’un ilk milli sporcuları olmayı başardılar.

Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 11-12 Ekim tarihlerinde Alanya’da yapılan Biathle-Triathle Avrupa Şampyonası milli takım seçmelerine Çorum’dan 23 sporcu katılmıştı.

Ülkemizde ve ilimizde yeni gelişen olan bu branşta yapılan seçme sonunda U 9 kategorisinde Çorum Eforspor kulübünden Asya Esma Çeken, U 11 kategorisinde aynı kulüpten Miraç Demiral ve Rüzgar Arif Bahçacı ile U 15 kategorisinde Çorum Gençlikspor Kulübünden Eylül Kazancı 5-9 Kasım tarihlerinde ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Antrenör Osman Pehlivan ilimizde yeni başlayan çalışmalar sonunda bu kadar kısa sürede milli takıma dört sporcu birden göndermenin haklı gururuna yaşadıklarını belirterek milli takıma ve sporcularına Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.