İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışması’nda yarışan Çorum Kargılı genç şef Taha Karabıyık, lise kategorisinde gümüş madalya kazandı.

17–20 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışması, 30 ülkeden yaklaşık 1500 katılımcı ve 200’ün üzerinde uluslararası jüri üyesinin yer aldığı prestijli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Yarışmada Lise Düzeyi En İyi Ana Yemek Restoran Tabağı kategorisinde mücadele eden Bolu Turizm Otelcilik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Kargılı Taha Karabıyık, hazırladığı özgün tabağıyla önemli bir başarıya imza attı.

Genç şef, sebze tempura eşliğinde teriyaki soslu dana bonfileden oluşan tabağıyla jüri karşısına çıktı. Dana bonfilenin doğru pişirme tekniğiyle hazırlanması, teriyaki sosun etle dengeli uyumu, tempura sebzelerin çıtırlığı ve modern restoran sunumuna uygun kompozisyonu jüri üyelerinden tam not aldı.

Değerlendirmeler sonucunda Taha Karabıyık, Gümüş Madalya almaya hak kazanarak hem okulunu hem de Türkiye’yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti. (Haber Merkezi)