Çorum Sungurlulu güreşçimiz Utku İlbars, İsrail’li rakibini 9-0 gibi net bir skorla eze eze yenmeyi başardı.

Antrenör Çelebi Bayır’ın öğrencisi hemşehrimiz Utku İlbars, Romanya'da U17 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etti. Utku İlbars, İsrail’li rakibini teknik üstünlükle 9-0 yenerek Balkan 3.sü oldu.

Antrenör Çelebi Bayır, “Çorum Belediyespor Kulübü sporcumuz Utku İlbars Romanya'da yapılan U17 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonasında İsrailli rakibini 9-0 eze eze teknik üstünlükle yenerek Balkan 3.sü olmuştur. Sporcumu bu anlamlı galibiyet için tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Rabbim her daim yolunu açık etsin inşallah” dedi.