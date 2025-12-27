Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un başarılı kalecisi, Çorumlu Bahadır Han Güngördü, mezun olduğu okulu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, okul yönetiminin daveti üzerine okula gelen Bahadır Han Güngördü ile unutulmaz bir gün yaşadı. Mezun olduğu sıralara yıllar sonra yeniden oturan deneyimli file bekçisi, öğrencilere okul yıllarına dair anılarını anlattı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Güngördü, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıtarak miniklerin gönlünde taht kurdu.

Ziyaret sırasında öğrencilere önemli mesajlar veren başarılı kaleci, başarmanın yolunun hayal etmekten ve inanmaktan geçtiğini vurguladı.

Güngördü, “Hayallerinizin peşinden koşun, asla vazgeçmeyin” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.