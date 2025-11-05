Gastronomi şehri Gaziantep'in önemli lezzetlerinden olan "Antep lahmacunu", Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillendi.

Gaziantep'in yüzyıllardır süregelen mutfak kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Antep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret (PGI) tescili alarak uluslararası alanda da koruma altına girdi.

Artık bu eşsiz lezzet, Avrupa Birliği nezdinde "Gaziantep" adıyla tescilli bir ürün olarak anılacak.

Türkiye'nin 40'ıncı, Gaziantep'in ise 5'inci AB tescilli ürünü olma unvanını kazanan Antep lahmacunu, Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) girişimleriyle Avrupa Birliği'nde tescillenen ikinci ürün oldu. Gaziantep'in toplumsal yaşamında önemli bir yere sahip olan Antep lahmacunu, düğünlerden bayram sofralarına, taziyelerden özel davetlere kadar hemen her buluşmada ikram edilen vazgeçilmez bir lezzet olarak öne çıkıyor. Zırh ile kıyılmış kuzu eti, sarımsak, taze biber, maydanoz, domates ve baharatlarla hazırlanan iç harcıyla taş fırınlarda pişirilen bu lahmacun, soğan içermemesi ve yüzde 35-40 oranında kuzu etiyle yapılması sayesinde diğerlerinden ayrılıyor. Gaziantep'in tarihi, kültürel ve coğrafi dokusunu yansıtan Antep lahmacunu, kentin Avrupa Birliği'nden tescil alan Antep baklavası, Araban sarımsağı, Gaziantep menengiç kahvesi ve Antep fıstık ezmesinden sonra beşinci ürünü oldu. Gaziantep'te satılan lahmacun fiyatları ise 75 TL ile 100 TL arasında değişiyor.



'Çorum'a götüreceğim'

Antep lahmacunu alıp Çorum'a götüreceğini söyleyen müşteri Mustafa Boybey, "Böyle bir tescile kavuşması bizim için gerçekten mutluluk verici. Zaten Gaziantep lahmacunu lezzet olarak da tescillenmeyi fazlasıyla hak ediyordu. Bu lezzeti herkesin gelip yerinde tatmasını isteriz. Biz zaman zaman Çorum'da da lahmacun yapmaya çalışıyoruz ama buradaki tadı yakalamak mümkün olmuyor. Ailemiz ve çocuklarımız da 'oradan mutlaka lahmacun getirin' diyorlar. Şimdi paketimizi hazırladık, Allah nasip ederse birazdan yola çıkacağız. Gaziantep'in bu özel lezzetini gittiğimiz her yerde tanıtmak, insanlara tattırmak bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.