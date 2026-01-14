Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ köyü Göleti, Çorum İl Özel İdaresi tarafından onarımı yapılarak daha kapsamlı hale getirildi.

2025 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Programında yer alan Çorum ili Mecitözü ilçesi Emirbağ Köyü Derivasyon, Membran Kaplamalı Gölet Onarımı ve Sulama Tesisi Projesi kapsamında, 740 metre beton kanal derivasyon hattı ile birlikte gölete su iletimi gerçekleştirilmiş olup, 18000 m3 lük depolama hacmine sahip 8379 m2 Termoset EPDM Esaslı Jeomembran ve keçe serilerek yenilendi.

Daha sonra ise 4.440 metre çeşitli çap ve atülerde boru döşenerek 91 hektar daha sulama sahası açılarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Sulamanın açılması ile birlikte ürün bazında kalite ve verimlilik, çeşitlilikte artış sağlanarak halkın refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlandı.