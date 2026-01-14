Bu yıl ilk kez düzenlenen Köyler arası Futbol Turnuvasında finalin ismi Ovasaray SK- Boğabağı Köyü oldu.

İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen ve 48 takımın mücadele ettiği 1. Köyler Futbol Turnuvasında yarı final maçları pazar akşamı Mimar Sinan sahasında oynandı.

Günün ilk yarı final maçında Elma Pınarı FK ile Ovasaray SK takımları karşılaştı. Tecrübeli isimlerden kurulu Ovasaray takımı rakibini 5-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Bu maçın ardından ise Boğabağı Köyü ile Karacaspor takımları ikinci finalisti belirlemek için karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında kontrolü eline alan ve üstün bir oyun oynayan Boğabağı Köyü takımı rakibini 7-1’lik skorla yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

Turnuvada kupa maçları 18 Ocak pazar akşamı oynanacak.

Mimar Sinan sahasında saat 18’de oynanacak ilk maçta yarı final maçını kaybeden Elma Pınarı FK ile Karacaspor takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından saat 19.30’da ise Ovasaray SK ile Boğabağı Köyü takımları ilk şampiyonu belirlemek için karşılaşacaklar.