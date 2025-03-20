AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.



Bakan Uraloğlu ile samimi bir ortamda bir araya gelen Milletvekili Kaya, inşa süreci başlayan demiryolu hattı projesi başta olmak üzere Çorum’un diğer ulaşım sorunlarını aktardı.



Uraloğlu, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda ise; “AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya ile bir araya gelerek şehrimizin kalkınması, yatırımları ve geleceğine dair kıymetli istişarelerde bulunduk. Çorum’un gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Yüksel Basar