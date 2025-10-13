Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling turnuvasında kızlarda Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi erkeklerde ise Mehmetcik Anadolu Lisesi takımları birinciliği kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen Amatör Spor Haftası Curling turnuvasında sekiz takım ve 24 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken Güneş takımı ikinci Yıldız takımı üçüncü Mimar Sinan Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Mehmetcik Anadolu Lisesi takım olarak birinci olurken Yakışıklılar takımı ikinci Gazipaşa Ortaokulu üçüncü Sirius Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımların sporcularına madalya verildi.