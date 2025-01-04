Okullararası Genç Erkekler Floor Curling İl Birinciliği’nde heyecan son erdi.

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

10 okuldan 30 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinin ilk etabı Osmancık’ta, final etabı ise Çorum TED Koleji Spor Salonu’nda yapıldı.

Final etabı sonrasında Berat Özdemir, Mert Kaan Dalkıran ve Arda Çıplak’lı kadrosu ile mücadele eden Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi final maçında M.Enes Sütcü, Yiğit Gözübüyük ve Ömer Durgun’dan oluşan Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni 8-4 yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Hakan Mert Koç, Erkam Yıldırım’lı kadrosu ileSpor Lisesi üçüncü olurken, Taha Efe Taşdemir, Erhan Odabaşı ve M.Salih Alaçam’lı kadrosu ile Osmancı Borsa İstanbul MTAL ise dördüncü sırada tamamladı.Final etabı sonrası düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarıverildi.