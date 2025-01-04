Amatör Futbolda hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

. 2. Amatör Küme’de ikinci olarak 1. Amatör Küme’ye çıkacak takımı belirleyecek Dodurga Belediye Beyliğispor ile Buharaspor arasındaki maçı Bölgesel Hakemliğe yükselen Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 LİGİ: Hattuşa Gençlik-Alaca Belediyespor: Muhammet Fatih Karagöz, Yunus Emre Özden, Halil İbrahim İnan. Vefa Gençlik- İskilipgücüspor: Serhat Emin arduz, Muhammed Yıldırım, Esranur Özdemir. Osmancık Belediyespor- Çorumspor: Mevlüt Dişçeken, Sultan Sol, Erdem Okumuş. İskilipspor- HE Kültürspor: Yunus Emre Tok, Fırat Eren Dibek, Yunus Emre Yeşil, Mimar Sinanspor -Osmancık Kandiberspor: Ramazan Boyraz, Taha Rahmi Atılgan, Yusuf Coşgun. Sungurlu Belediyespor-Gençlerbirliği: Muammer Tekmen, Yunus Emre Günaydın, Merve Kızılkaya. Çorum Anadolu FK- Maviayspor: Ömür Soytemiz, Edanur Dölkeleş, Hasan Berk Soytemiz.

U 18 LİGİ: Osmancıkgücüspor-İskilipspor: Emre Çelikcan, Elvan Mert Armutcu, Mücahit Coşgun. HE Kültürspor- Mimar Sinanspor: Atahan Demir, Tana Rahmi Atılgan, Meriç Devran Demiral. Sungurlu Belediyespor- Buharaspor: Serhat Doğan, Merve Esen, Olcay Çetin. Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlik: İlhan Aycan, Zehra İşeri, Yiğit Eymen Asiltürk.

2. AMATÖR KÜME:Dodurga Belediye Beyliğispor-Buharaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ebubekir Kılcı, Mertcan Öğreten. Mecitözü Gençlerbirliği- Oğuzlar Belediyespor: Serhat Doğan, Mevlüt Dişçeken, Recep Talha Arslaner. Düvenci Belediyespor- Bayat Belediyespor: Lütfican Arduç, Uğur Koçak, Nezgidar Abukan.