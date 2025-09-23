Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Dart İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Pazar günü Atatürk Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde dört kategoride 36 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Erkeklerde Yankı Kamuk birinci Mustafa Emin Zürriyet ikinci Umut Akyüz üçüncü İshak Kerim Özdoğan ise dördüncü oldu.

Büyük erkeklerde Ege Özceylan birinci olurken Seçkin Erbaş ikinci Koray Boyar üçüncü Yetkin utku Kamuk ise dördüncü oldu.

Büyük kadınlarda Sinem Atan birinci Doğa Tonak ikinci İsra Özdoğan üçüncü Ela Uysal ise dördüncü oldu. Özel Sporcularda ise Görkem Atan birinci Hikmet Uysal ikinci Halit Yasin Aktaş üçüncü Emre Uluşahan ise dördüncü oldu.

İl Temsilcisi Hakan Çıtak il birinciliğinde mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederken birinci olarak ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan sporculara ise başarılar diledi. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.