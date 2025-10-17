Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Spor Faaliyetlerine daha fazla okulun ve öğrencinin katılımına destek için Mecitözü'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu ve malzeme desteğinde bulundu.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran beraberinde Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile birlikte Mecitözünde ziyaretlerde bulundu.

Okul Sporları Toplantısında Mecitözünden katılım noktasında sıkıntı yaşadıkları yolundaki talepler üzerine ilçe ziyaretine giden Mustafa Demirkıran ilk olarak Belediye Başkanı Veli Aylar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, ilçeden okul sporlarına daha fazla katılım olması için yapılması gerekenler konusunda Belediye Başkanı Veli Aylar ile görüş alış verişinde bulunda ve bu konuda Belediye’den destek istedi. Başkan Aylar da Belediye olarak sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek ellerinden gelen katkıyı vereceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkanı Aylar’a milli takım forması Aylar ise İl Müdürü Demirkıran’a bir plaket hediye etti.

Daha sonra Mecitözü Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Demirkıran ve beraberindeki heyet burda Okul Müdürü Ayhan Kahraman ve Beden Eğitimi Öğretmeni Akın Kocabaş ile görüştü. Görüşmede okulun spor faaliyetlerine katılması için gereken desteği vereceklerini belirterek spor malzemeleri hediye etti.

Demirkıran ve ekibi son olarak ta Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü ziyaret ederek burda Müdür Hasan Demirer ve diğer personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Demirkıran ilçedeki spor tesislerinin ilçe halkına her zaman açık olmasını ve bu konuda çok daha duyarlı olmalarını isteyerek sporun gelişimi için bunun önemine dikkat çekti.