1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren iki Alaca takımının zorlu derbisinden Alacagücüspor 4-1 galip ayrılarak yarışa devam ederken Alaca Belediyespor ağır yara aldı.

Ligde ilk yarıyı 15’er puanla ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan iki takımın maçına Alacagücüspor çok etkili başladı ve ilk yarım saatlik bölümde Cuma’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bu üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar sürdürdü.

İkinci yarıda Alaca Belediyespor maça ortak olmak için atak başladı ve umutlandıran gol 70. dakikada Mahmut Esat’tan geldi. Bu dakikadan sonra temposu ve mücadelesi yükselen maçta Alaca Belediyespor son bölümde beraberlik için yüklenirken uzatma dakikalarında ani ataklarla Alacagücüspor İsmail ve Mustafa’dan bulduğu gollerle maçı 4-1 gibi farklı skorla kazanarak yoluna devam ederken Alaca Belediyespor ağır yarı aldı.