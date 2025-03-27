Ahlatcı Çorum FK’nın Azeri futbolcubu Coşgun Diniyev takıma cuma günü İstanbul’da katılacak.

Azeri milli takımına çağrılan Coşgun Diniyev iki hazırlık maçında da forma giydi.

Tecrübeli futbolcu milli takım dönüşü uçak sorunu yaşadığı için Çorum’a gelmeden cuma günü direk olarak İstanbul’da takımının kampına katılacak.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer milli futbolcuları U 17 milli takımı ile İsviçre’de forma giyen Hasan Ege Akdoğan üç maçta da ilk onbirde forma giydi ve iki gol ile takımının en golcü ismi oldu.

Eren Tunalı ise U 20 milli takımının Romanya’ya 3-1 yenildiği maçta ikinci yarıda forma giydi. İki futbolcunun ise bugün Çorum’a gelerek takıma katılması ve bugünki çalışmada oynamaları bekleniyor,