Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi Çorum Şubesi, müşterilerine Üç Aylara özel indirim fırsatları sunuyor. Diyanet Vakfı Kitabevinde başta Diyanet Vakfı Yayınları olmak üzere çok sayıda özel yayınevinin kitaplarına da indirimli fiyattan ulaşmak mümkün.

Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi Çorum Şubesi Sorumlusu Muammer Sağlam, Üç Aylara özel indirim kampanyası ve diğer faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi olarak Üç Aylara özel indirim kampanyası başlattıklarını ifade eden Muammer Sağlam, “Üç Aylara özel olarak yapılan indirimlerde başta Diyanet Vakfı Yayınları olmak üzere özel yayın evlerine ait kitaplar ve çeşitli eğitim setlerinde yüzde 50’ye varan indirimler yapıyoruz. Diyanet Vakfı Yayınlarına ait Kur’an-ı Kerimlerde yüzde 50 indirim var” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevinde Diyanet Vakfı Yayınları ve özel yayınevlerine ait çok sayıda kitabı kitapseverlerle buluşturduklarını dile getiren Sağlam, “Sipariş üzerine kitap getiriyoruz. 4-6 yaş çocuklara özel kitaplar ve oyun materyalleri ile özel ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait 4-6 yaş Kuran Kurslarının kitaplarının satışını da yapıyoruz. Diyanet Takvimi satışlarımızda devam ediyor. Ayrıca hediyelik eşya satışımızda var” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesini bölümlerinde okutulan ders kitaplarının satışını da yaptıklarını dile getiren Sağlam, üniversitenin bütün ders kitaplarını getirtebildiklerini söyledi.

Sağlam, tüm vatandaşları Üç Aylara özel indirimlerden faydalanmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Kitabevine davet etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Kitabevi, Şube Sorumlusu Muammer Sağlam, satış personelleri Orhan Doğru ve Emine Şahinbaş ile müşterilerine hizmet veriyor.