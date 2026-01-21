Arca Çorum FK pazar günü Sarıyer ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmana Bodrumspor’dan transfer edilen Fredy katılırken transfer görüşmesi için izin isteyen Oğulcan katılmadı.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis fitnes salonunda saat 12’de başlayan antrenman burda yapılan çabuk kuvvet hareketleri ve dayanıklılık hareketlerinin ardından tesis sahasına çıkarak burda toplu çalışmaya geçtiler. Bu çalışma kısa ve uzun pas çalışması ile devam etti. Ardından dar alanda oyun oynatan Hüseyin Eroğlu son bölümde ise iki kaleli oyun oynattı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bu çalışma sırasında futbolculara mevkisel olarak istediği oyun taktiği konusunda uyarılarda bulundu. Eroğlu bu uyarılarında orta saha oyuncularından rakibe boş alan bırakmama hücum oyunlarından ise atak sonlandırmada çok daha dikkatli olmalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.