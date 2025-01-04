2. Amatör Küme’de ikinci olarak 1. Amatör Küme’’ye yükselen ikinci takım yarın Dodurga’da belli olacak.

Dodurga Belediye Beyliğispor ikincilik için avantajlı, Buharaspor ise ilk maçta kaybettiği büyük avantajı bu maçta almak için mücadele edecek.

2. Amatör Küme’de son haftaya 33 puanla ikinci sırada giren Dodurga Belediyesi Beyliğispor ile 30 puanla üçüncü sırada giren Buharaspor takımları yarın saat 14’de Dodurga İlçe sahasında karşılaşacaklar.

Dodurga Belediye Beyliğispor takımı yarın sahasındaki maçta galibiyet, beraberlik ve hatta beş farklı mağlubiyet ile ayrılması halinde bile ikili averaj üstünlüğü ile 1. Amatör Küme’ye çıkacak takım olacak.

Ligin ilk yarısında evinde Dodurga takımına 7-1 gibi farklı skorla mağlup olan Buharaspor bu maçta kaybettiği avantajı yarın alarak ligi ikinci olarak bitirmek istiyor.

Yarın oynanacak maçın ardından düzenlenecek törenle ligi ikinci bitiren takımın kupası verilecek.