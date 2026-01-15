Judo Antrenör gelişim seminerine Çorum’dan dört antrenör katıldı.

12-14 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılan ve Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 3, 4, ve 5. Kadame Antrenör Gelişim Seminerine ilimizden Abdullan Kıyışkan ve Hakan Taştan 4. Kademe Baş Antrenör, Erol Şahin 3. Kademe Kıdemli antrenör Hasan Taştan ise 2. Kadema Antrenör oldu.

225 antrenörümüzün katılım sağladığı seminerde, üst kademe antrenörlük süreçlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Seminer kapsamında; güncel antrenman metodolojileri, performans yönetimi, sporcu gelişim modelleri ile branşa özgü teknik ve taktik uygulamalar ele alındı.